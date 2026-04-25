Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Sprint MotoGP Spanyol: Hujan, Marc Marquez Jatuh, Ganti Motor, Juara!

Sabtu, 25 April 2026 – 20:48 WIB
Marc Marquez. Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP

jpnn.com - JEREZ - Sprint MotoGP Spanyol 2026 di Sirkuit Jerez, Sabtu (25/4) malam WIB mungkin menjadi salah satu balapan yang tak terlupakan.

Marc Marquez menjadi juara setelah balapan 12 lap itu sarat drama.

Pembalap Ducati itu memimpin balapan sebelum hujan.

Baca Juga:

Lalu saat trek mulai basah, Marc disalip adiknya, Alex Marquez.

Marc dan timnya sudah punya rencana mengganti motor. Namun, sebelum masuk pit, Marc terjatuh. 

Pemilik nomor 93 itu lalu akhirnya masuk pit dan mengganti motor.

Baca Juga:

Tak berapa lama, banyak pembalap yang jatuh, termasuk Alex Marquez.

Marc keluar dari pit di belakang Pecco Bagnaia dan Fermin Aldeguer.

Marc Marquez menjuarai Sprint MotoGP Spanyol yang basah dengan cara sensasional. 6 Pembalap jadi korban.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Marc Marquez  MotoGP Spanyol  MotoGP  Sprint MotoGP Spanyol 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp