JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

SPSL Berubah Nama Menjadi PT Pelindo Sinergi Lokaseva

Jumat, 13 Februari 2026 – 12:39 WIB
Subholding PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) resmi bertransformasi menjadi PT Pelindo Sinergi Lokaseva. Foto: dok Pelindo

jpnn.com, JAKARTA - Subholding PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) resmi bertransformasi menjadi PT Pelindo Sinergi Lokaseva. 

Direktur Utama PT Pelindo Sinergi Lokaseva Joko Noerhudha menyampaikan perubahan nama ini merupakan upaya untuk memperkuat representasi perusahaan.

Dia menjelaskan nama Sinergi Lokaseva juga merepresentasikan posisi perusahaan sebagai strategic holding yang memiliki dua portofolio utama, yaitu layanan pendukung pelabuhan dan pengembangan hinterland. 

“Layanan terintegrasi yang diberikan entitas grup makin menguat dalam menghubungkan ekosistem pelabuhan dengan rantai pasok nasional,” ungkap Joko, Jumat (13/2).

Nama Pelindo Sinergi Lokaseva sendiri memiliki filosofi yang kuat. Lokaseva merupakan serapan dari Bahasa Sansekerta, yang terdiri dari kata Loka yang berarti dunia atau wilayah, serta Seva yang berarti pelayanan. 

“Secara makna, Lokaseva dapat diartikan sebagai layanan terpadu untuk berbagai wilayah,” jelas dia.

Filosofi tersebut mencerminkan komitmen Perusahaan dalam menyediakan layanan pendukung pelabuhan tidak hanya pada pengelolaan arus barang, tetapi juga pada pengembangan kawasan pendukungnya sebagai bentuk sinergi ekosistem untuk menciptakan efisiensi, nilai tambah, dan efektivitas rantai pasok.

“Kami berharap, transformasi ini akan memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pelanggan, pemangku kepentingan, masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekosistem kepelabuhanan dan kawasan pendukungnya di Indonesia,” jelas Joko.

TAGS   Pelindo Sinergi Lokaseva  Pelindo  SPSL  pelabuhan 

