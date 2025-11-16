Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

SRGF 2025 Pecahkan Rekor Peserta, Herman Deru Serahkan Hadiah Mobil untuk Juara Elite

Minggu, 16 November 2025 – 09:40 WIB
Gubernur Sumsel Herman Deru secara simbolis menyerahkan hadiah mobil kepada juara 1 kategori Men Elite Angga Dwi Wahyu Prahesta asal Jawa Barat. Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, OKU SELATAN - Gelaran Sriwijaya Ranau Gran Fondo (SRGF) 2025 kembali memberikan pengalaman berkesan bagi 1.863 peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Event olahraga sepeda bergengsi ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di Icon Danau Ranau, OKU Selatan, Sabtu (15/11).

Lomba yang dimulai pukul 07.00 WIB tersebut menempuh rute Icon Danau Ranau – Jalan Sp Sender – Jalan Pusri – Banding Agung – kembali ke titik awal dengan total jarak 34 kilometer.

Sebanyak 1.863 peserta dari 17 provinsi ikut ambil bagian menunjukkan besarnya antusiasme publik terhadap ajang ini.

SRGF tahun ini mempertandingkan banyak kategori, mulai dari Men Elite (19–29 tahun), Men Junior (17–18 tahun), Men Master A (30–39 tahun), Men Master B (40–49 tahun), Men Master C (50 tahun ke atas), Women (16+), hingga MTB Men (16+).

Masing-masing kategori berlangsung ketat dan menjadi daya tarik utama bagi penggemar olahraga sepeda.

Gubernur Herman Deru dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat OKU Selatan yang telah memberikan dukungan penuh sehingga event berjalan lancar.

Dia juga memuji para pedagang, pemilik homestay, penginapan, hotel, serta aparat TNI-Polri yang memastikan keamanan dan kenyamanan para wisatawan.

TAGS   SRGF 2025  Sriwijaya Ranau Gran Fondo  Herman Deru  Sport Tourism  Sumsel  olahraga sepeda 

