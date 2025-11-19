jpnn.com - SEJAK beberapa tahun terakhir, Wenri Wanhar "mundur" dari dunia kewartawanan.

Namun, dia tetap melakukan kerja-kerja jurnalistik; berburu dan meramu cerita. November 2025 lahirlah buku Sri Buddha: "Karena Hari Ini Tumbuh Masa Lalu".

Jika dahulu dia menjemput berita dari masa kini, belakangan dia menjemput cerita dari masa lampau.

Baginya, masa lampau selalu aktual.

Melalui karya teranyarnya, Wenri berbagi cerita bagaimana cara membaca relief Borobudur.

"Ini cara yang didapat ketika menjemputnya dari kelampauan. Mungkin yang lain juga punya caranya sendiri-sendiri. Silakan saja. Banyak cara menceritakan yang diberitahukan alam raya dan kita tidak akan pernah merasa cara mana yang paling benar. Tidak. Ini hanya sekadar berbagi cerita," kata Wenri.

Dengan cara yang didapatnya, jurnalis yang pernah bekerja untuk grup Bisnis Indonesia dan juga Jawa Pos ini mendapati bahwa ada beberapa lakon utama dalam cerita Wirupa Borobudur.

"Satu di antaranya, ialah Indra Jati dari Hyang. Sang pembawa ajaran Buddhi. Ajaran Dharma. Ajaran Buddhi inilah yang direkam Wirupa Borobudur, peta jalan kebudayaan agar anak cucu tidak kehilangan arah."