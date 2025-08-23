Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Sri Mulyani Dapet Tugas Berat dan Ekstrem dari Prabowo Soal Pajak

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 06:11 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya memiliki pekerjaan rumah (PR) yang berat di pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya memiliki pekerjaan rumah (PR) yang berat di pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Sri Mulyani mengungkapkan, tugas berat itu adalah mencari cara meningkatkan penerimaan pajak sambil mendukung iklim investasi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 2026.

“Memang dalam hal ini tugas kami berat di dua sisi yang sangat ekstrem. Di satu sisi menaikkan penerimaan pajak, di sisi lain mendukung iklim investasi untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih tinggi,” kata Sri Mulyani dikutip Sabtu (23/8).

Adapun, pemerintah mematok target penerimaan pajak sebesar Rp 2.357,7 triliun, tumbuh 13,5 persen dari proyeksi serapan tahun ini Rp 2.076,9 triliun.

Penerimaan kepabeanan dan cukai yang ditargetkan tumbuh 7,7 persen menjadi Rp 334,3 triliun. Maka, penerimaan perpajakan pada RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.692 triliun atau tumbuh 12,8 persen.

Menurut Sri Mulyani, instrumen perpajakan bakal diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan, secara paralel, meningkatkan rasio pajak (tax ratio).

Sebagai catatan, rasio pajak tahun depan ditetapkan sebesar 10,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dari proyeksi tahun ini 10,03 persen.

Bersamaan dengan itu, pemerintah bakal memperkuat iklim investasi dengan melibatkan BPI Danantara dan swasta.

