Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Sri Mulyani Diisukan Ajukan Pengunduran Diri sebelum Diganti, Istana Bilang Begini

Senin, 08 September 2025 – 18:56 WIB
Sri Mulyani Diisukan Ajukan Pengunduran Diri sebelum Diganti, Istana Bilang Begini - JPNN.COM
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/7/2025). Foto: ANTARA/dokumentasi pribadi.

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi kabar pengunduran diri dari eks Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle kabinet dengan mengganti sejumlah menteri, termasuk Sri Mulyani. 

Perempuan yang kondang dengan inisial SMI itu digantikan Purbaya Yudhi Sadewo.

Baca Juga:

Sebelum reshuffle, Sri Mulyani sempat diisukan mengajukan pengunduran diri atau resign dari posisi menkeu. Namun, Prasetyo menepis anggapan soal mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mundur dari jabatan bendahara umum negara tersebut.

“Bukan mundur, bukan dicopot. Bapak Presiden selaku kepala negara dan pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif,” ucap Pras di Istana Negara, pada Senin (8/9).

Menurut dia, reshuffle tersebut dilakukan setelah Prabowo mengevaluasi kinerja para pembantunya di Kabinet Merah Putih.

Baca Juga:

“Atas evaluasi, beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi,” kata Prasetyo.

Oleh karena itu, Prasetyo meminta masyarakat percaya dengan Prabowo yang memilih Purbaya sebagai penggati Sri Mulyani.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi kabar pengunduran diri dari eks Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sri Mulyani  mengundurkan diri  reshuffle kabinet  Prasetyo Hadi 
BERITA SRI MULYANI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp