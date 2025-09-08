Sri Mulyani Diisukan Ajukan Pengunduran Diri sebelum Diganti, Istana Bilang Begini

Senin, 08 September 2025 – 18:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi kabar pengunduran diri dari eks Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle kabinet dengan mengganti sejumlah menteri, termasuk Sri Mulyani.

Perempuan yang kondang dengan inisial SMI itu digantikan Purbaya Yudhi Sadewo.

Sebelum reshuffle, Sri Mulyani sempat diisukan mengajukan pengunduran diri atau resign dari posisi menkeu. Namun, Prasetyo menepis anggapan soal mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mundur dari jabatan bendahara umum negara tersebut.

“Bukan mundur, bukan dicopot. Bapak Presiden selaku kepala negara dan pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif,” ucap Pras di Istana Negara, pada Senin (8/9).

Menurut dia, reshuffle tersebut dilakukan setelah Prabowo mengevaluasi kinerja para pembantunya di Kabinet Merah Putih.

“Atas evaluasi, beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi,” kata Prasetyo.

Oleh karena itu, Prasetyo meminta masyarakat percaya dengan Prabowo yang memilih Purbaya sebagai penggati Sri Mulyani.