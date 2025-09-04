Sri Mulyani Tak Pungut PPN untuk Kuda Kavaleri Milik Kemenhan & TNI

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kuda kavaleri dan perlengkapan pendukungnya kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hewan Khusus Tertentu Berupa Kuda serta Perlengkapan Pendukungnya yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.

Dikutip dari Pasal 2 PMK 61/2025 di Jakarta, Rabu, dijelaskan bahwa PPN yang terutang atas penyerahan kuda kavaleri dan perlengkapan pendukungnya kepada Kemenhan dan TNI ditanggung pemerintah sebesar 100 persen.

Kebijakan itu mempertimbangkan kebutuhan dukungan kesiapan alat pertahanan hewan khusus tertentu, berupa kuda serta perlengkapan pendukungnya, yang dianggap perlu diberikan fasilitas PPN ditanggung pemerintah.

PPN yang ditanggung terhitung sejak PMK 61/2025 diundangkan, yakni 1 September 2025, hingga 31 Desember 2025.

Adapun PMK 61/2025 ditetapkan oleh Sri Mulyani pada 25 Agustus 2025.(antara/jpnn)

Secara terperinci, jenis kuda kavaleri serta perlengkapan pendukungnya yang termasuk objek PPN ditanggung pemerintah, adalah:

1. Kuda batalyon kavaleri

2. Pelana upacara

3. Tali kekang kuda upacara

4. Sepatu tunggang upacara

5. Selabrak upacara

6. Selabrak harian

7. Karet perut

8. Sanggurdi logam

9. Tapal kuda

10. Cambuk panjang

11. Cambuk pendek

12. Tali sanggurdi

13. Amben

14. Martinggal

15. Brongsong tunggang

16. Tali lasso nilon

17. Tali lasso gerigi

18. Kendali logam

19. Brongsong mandi

20. Tali penuntun

21. Spoor lengkap

22. Kerok/roskam

23. Sikat kuku

24. Kain lap flanel

25. Gunting suri

26. Sisir logam

27. Cungkil kuku

28. Paku lapel logam

29. Tali longsel nilon

30. Bak makan

31. Bak minum

32. Tas perlengkapan

33. Sepatu kuda khusus

34. Boat depan belakang

35. Pelindung kuku kuda

36. Jubah kuda untuk upacara

37. Tutup kepala kuda

38. Segitiga dada kuda

39. Kantong kotoran kuda

40. Perlengkapan pelatihan upacara

41. Seragam upacara penunggang

42. Suplemen khusus

43. Obat kuda

44. Kandang kavaleri kuda portable



