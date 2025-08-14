Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Syariah

Sri Mulyani Yakin Banget Indonesia Bakal Jadi Panutan Negara Lain

Kamis, 14 Agustus 2025 – 13:23 WIB
Sri Mulyani Yakin Banget Indonesia Bakal Jadi Panutan Negara Lain - JPNN.COM
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati optimistis Indonesia bisa menjadi role model atau panutan negara Muslim dunia, jika mampu membangun struktur ekonomi berbasis syariah secara tepat tanpa menciptakan inefisiensi dan moral hazard. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati optimistis Indonesia bisa menjadi role model atau panutan negara Muslim dunia, jika mampu membangun struktur ekonomi berbasis syariah secara tepat tanpa menciptakan inefisiensi dan moral hazard.

“Kalau bisa membangun struktur ekonomi syariah yang benar, saya yakin Indonesia akan melejit nomor satu di dunia,” ujar Sri Mulyani dikutip Kamis (13/8).

Sri Mulyani melanjutkan APBN diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah dengan meneladani karakter dari Rasulullah Muhammad SAW, yaitu perlunya integritas (shidiq dan amanah), transparansi (tabligh), dan kecerdasan adaptif (fathonah) dalam mengelola keuangan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah.

Baca Juga:

“Keuangan negara sebagai instrumen yang ingin mengantarkan, melajukan, dan membuka jalan bagi banyak keinginan untuk menciptakan ekonomi syariah terbesar di dunia,” tambahnya.

Sebagai contoh, inovasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) sebagai instrumen pembiayaan dengan prinsip kesyariahan yang dapat menjadi solusi untuk masalah kekinian. 

Inovasi tersebut telah meraih penghargaan dari Islamic Development Bank sebagai pembiayaan sosial berbasis wakaf yang inovatif.

Baca Juga:

“Sudah ada rumah sakit mata yang dibangun. Segera bisa menyusul proyek-proyek yang terus kita akan tingkatkan,” jelasnya.

Sri Mulyani berpendapat nilai-nilai keislaman dan Indonesia bisa dijalankan untuk menciptakan ekonomi besar dan kemaslahatan bagi umat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati optimistis Indonesia bisa menjadi role model atau panutan negara Muslim dunia, jika mampu membangun

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sri Mulyani  Ekonomi  Ekonomi syariah  Wakaf 
BERITA SRI MULYANI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp