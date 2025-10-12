Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Basket

Srikandi Esa Unggul Jadikan SSS 3x3 Indonesia Pemanasan Menjelang Liga Mahasiswa

Minggu, 12 Oktober 2025 – 03:33 WIB
Srikandi Esa Unggul Jadikan SSS 3x3 Indonesia Pemanasan Menjelang Liga Mahasiswa - JPNN.COM
Pebasket Universitas Esa Unggul, Candy Yapviero saat berlaga dalam ajang Liga Mahasiswa 2024 di GOR Pulo Gadung, Jakarta. Foto: Dok. Liga Mahasiswa

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket putri Universitas Esa Unggul mencoba memanfaatkan persiapan sebelum tampil di Liga Mahasiswa dengan turun pada ajang Mandiri SSS 3x3 Indonesia.

Skuad yang beranggotakan Candy Yapviero, Maretta Audryna, Nur Haqi, serta Putri Leonita itu mampu tembus semifinal pada seri Jawa.

Sepanjang babak fase grup, tim Swans itu hanya menelan satu kekalahan dari Stingers C dengan skor tipis 6-7.

Baca Juga:

Adapun dua laga sebelumnya mampu disapu bersih dengan kemenangan atas D’Valkyrie (10-3) serta Crescent (12-2).

Pemain senior tim basket Esa Unggul, Kadek Pratita Citta Dewi mengapresiasi junior yang berlaga di Mandiri SSS 3x3 Indonesia.

Wanita kelahiran 13 Agustus 1995 itu menilai rekan-rekannya butuh jam terbang untuk bisa mengasah kemampuan yang dimiliki.

Baca Juga:

Harapannya setelah dari turnamen yang digagas oleh PT Super Sport Sensation (SSS) International tersebut bisa membuat kekompakan antarpemain makin menyatu.

“Kami menjadikan ajang Mandiri SSS 3x3 Indonesia sebagai pemanasan jelang Liga Mahasiswa. Tentu berbeda 3x3 dengan 5 on 5 tapi saya mencoba untuk menekankan kepada mereka untuk bias mencari jam terbang bermain,” kata Kadek Pratita Citta Dewi 

Tim basket putri Universitas Esa Unggul jadikan ajang Mandiri SSS 3x3 Indonesia pemanasan menjelang Liga Mahasiswa

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Universitas Esa Unggul  SSS 3x3 Indonesia  Liga Mahasiswa  Basket 
BERITA UNIVERSITAS ESA UNGGUL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp