Srikandi Jakarta Gelar Medical Checkup Gratis untuk Warga Rusunawa Pengadegan Timur

jpnn.com, JAKARTA - Srikandi Jakarta, salah satu kelompok sukarelawan yang aktif dalam pemenangan Pramono – Rano pada Pilkada Jakarta lalu, sampai saat ini masih menunjukkan eksistensinya.

Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan ke-80 RI, Srikandi Jakarta menyelenggarakan kegiatan medical check up dan tebus murah sayur di halaman Rusunawa Pengadegan Timur, Pancoran, Jakarta Selatan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Srikandi Jakarta Nena Syafrudin, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati, A.Ak., tokoh masyarakat, serta ratusan warga penghuni rusun.

“Dalam pemeriksaan kesehatan gratis kali ini ada 250 orang yang mendaftar,” ujar Nena Syafrudin Ketua Srikandi Jakarta.

Nena mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk nyata pengisian kemerdekaan melalui kerja-kerja sosial yang langsung menyentuh kebutuhan warga.

Nena juga berterima kasih kepada Bidang Kesehatan DPP PDI Perjuangan karena bisa terus berkolaborasi dalam kegiatan sosial.

“Kesehatan adalah modal utama untuk berkarya, dan pangan bergizi adalah pondasinya. Melalui medical checkup, warga bisa mengetahui kondisi kesehatannya sedini mungkin. Lewat Tebus Murah Sayur, kami ingin membantu meringankan beban belanja sekaligus memastikan gizi keluarga tetap terjaga,” ujar Nena.

Dia mengatakan pendaftar pemeriksaan kesehatan dalam catatan ;ebih banyak kaum lansia, baik laki-laki ataupun perempuan.