Srikandi Merdeka Cup 2026 Buka Jalan Pesepak Bola Putri Indonesia Tampil di Level Internasional

jpnn.com - Timnas putri Indonesia akan tampil pada ajang Srikandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, 4-23 Agustus mendatang.

Turnamen tersebut digagas oleh Bakti Olahraga Djarum Foundation bekerja sama dengan PSSI.

Anggota Exco PSSI Vivin Cahyani Sungkono mengaku senang karena ada pihak swasta yang memberikan dukungan penuh terhadap perkembangan sepak bola, khususnya sektor putri.

Srikandi Merdeka Cup 2026 juga menjadi momentum penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional.

Tak hanya itu, ajang tersebut menjadi bagian dari proses pemantauan pemain menuju pembentukan Timnas Putri Indonesia U-17.

"Turnamen ini juga menjadi salah satu ajang talent scouting dalam menyiapkan skuad Timnas Putri U-17 menuju Kualifikasi AFC U-17 2027."

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"Makin banyak pemain yang mendapatkan menit bermain di level internasional, makin besar pula pilihan pemain berkualitas yang dapat diproyeksikan memperkuat Indonesia," ujar Vivin.

Timnas Putri Indonesia rencananya akan menurunkan dua tim, yakni Garuda Pertiwi di bawah komando Timo Scheunemann dan Putri Nusantara yang ditangani Takumi Taniguchi.