JPNN.com - Nasional - Sosial

Srikandi PLN IP Salurkan Bantuan & Beri Dukungan Moril Untuk Korban Banjir di Sumatra

Senin, 22 Desember 2025 – 03:50 WIB
Srikandi PLN Indonesia Power UBP Teluk Sirih menyerahkan bantuan paket sembako kepada masyarakat terdampak banjir & longsor di Sumatra Barat. Foto dok PLN IP

jpnn.com, SUMATERA BARAT - Srikandi PLN Indonesia Power tidak hanya terlibat dalam penggalangan dan penyaluran bantuan di Sumatra, tetapi juga hadir memberikan dukungan moril bagi warga dan pegawai yang menghadapi masa pemulihan pascabencana.

Sebagai bagian dari aksi tanggap darurat, Srikandi PLN Indonesia Power bersama Laz An Nur dan Persatuan Pegawai (PP) PLN IP menyalurkan bantuan berupa paket sembako, kebutuhan pangan, serta obat-obatan.

Bantuan disalurkan melalui koordinasi dengan perangkat daerah untuk memastikan ketepatan sasaran serta menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

Ketua Working Group Event dan TJSL Srikandi PLN Indonesia Power Ulfa Millany menegaskan peran Srikandi dalam aksi kemanusiaan ini tidak hanya berfokus pada bantuan fisik, tetapi juga pada pendampingan emosional bagi masyarakat dan pegawai terdampak.

“Kehadiran kami di lapangan bukan hanya untuk menyerahkan bantuan, tetapi juga untuk memberikan kekuatan dan dukungan moril. Kami berharap masyarakat yang terdampak dapat merasakan bahwa mereka tidak sendiri, dan Srikandi akan selalu berupaya hadir di momen-momen sulit seperti ini,” ujarnya.

Melalui kontribusi ini, Srikandi PLN Indonesia Power menegaskan komitmennya untuk terus memberikan nilai tambah bagi masyarakat, memperkuat solidaritas, dan mendukung langkah-langkah pemulihan di wilayah terdampak bencana.

Bersama seluruh elemen PLN Indonesia Power, Srikandi siap terus hadir dan bergerak untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(chi/jpnn)

Srikandi PLN Indonesia Power turut berperan aktif dalam membantu masyarakat terdampak banjir yang melanda wilayah Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Redaktur & Reporter : Yessy Artada

