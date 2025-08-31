SROJA & KUDUNG Hadir di Afrika Selatan, Buka Store Pertama di Johannesburg

jpnn.com, JAKARTA - Sroja Warna Indonesia (SWI) melalui dua merek fesyen andalannya, SROJA dan KUDUNG meresmikan pembukaan consignment store pertamanya di The Style Loft, Nelson Mandela Square, Johannesburg, Afrika Selatan.

Kehadiran ini menandai tonggak sejarah penting bagi Sroja karena menjadi merek fesyen asal Indonesia pertama dalam 30 tahun terakhir yang resmi hadir di Afrika Selatan.

Langkah ekspansi ini mendapat dukungan penuh dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Pretoria dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC), sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam peta fesyen global.

“Ini merupakan peristiwa bersejarah karena setelah 30 tahun akhirnya ada merek fesyen Indonesia yang masuk ke Afrika Selatan, yaitu SROJA dan KUDUNG di bawah naungan grup Sroja Warna Indonesia. Semoga ke depan SWI dapat terus berkembang dan membuka cabang-cabangnya di kota lain di Afrika Selatan,” ujar Starlet Y. Koenardi, Koordinator Fungsi Ekonomi, KBRI Pretoria.

Hasil survei pasar pada Mei 2025 menunjukkan produk SROJA dan KUDUNG memiliki daya saing kuat di Afrika Selatan, baik dari sisi desain, kualitas bahan, maupun harga.

Apresiasi juga datang dari Thandiwe Fadane, perwakilan Departemen Hubungan dan Kerja sama Internasional, Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan.

Dia menilai kehadiran SROJA dan KUDUNG sebagai simbol persahabatan dua negara.

“Semoga kerja sama ini dapat terus terjalin dengan baik, terlebih melihat koleksi-koleksi dari dua merek ini sangat cocok dengan gaya dan budaya kami," ujar Starlet.