SSB Raih Penghargaan Internasional Berkat Inovasi OPTILOAD

jpnn.com, JAKARTA - PT Sanggar Sarana Baja (SSB), anak usaha PT ABM Investama Tbk (ABMM) yang bergerak di bidang manufaktur peralatan dan solusi operasional untuk industri pertambangan kembali mencatatkan pencapaian positif melalui inovasi unggulannya.

Dalam perjalanannya mengembangkan inovasi operasional di sektor pertambangan, SSB berhasil menorehkan prestasi membanggakan di tingkat internasional.

Tahun ini, SSB meraih penghargaan GOLD Stevie Winner dalam kategori Innovation in Construction, Manufacturing or Materials dari ajang Asia-Pacific Stevie Awards, sebuah pengakuan atas kontribusinya melalui proyek inovatif bertajuk OPTILOAD (Optimizing Design for Off Highway Truck Vessels to Increase Payload).

OPTILOAD merupakan produk hasil pengembangan sejak tahun 2022 yang menawarkan solusi baru dalam peningkatan efisiensi operasional dump truck tambang (Off Highway Truck/OHT).

Division Head Product Development & Solution Transport SSB yang juga sebagai Project Leader OPTILOAD Ahmad Sholihin Mazza W mengatakan inovasi ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan industri akan alat berat yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

“OPTILOAD mengusung desain body dump truck yang lebih ringan namun memiliki kapasitas angkut yang lebih besar. Dengan volume yang lebih besar bisa menaikan rata-rata muatan 10% dari sebelumnya sehingga akan menekan konsumsi bahan bakar,” ujar Ahmad.

Respons positif dari para pelanggan turut memperkuat posisi OPTILOAD sebagai solusi bernilai di industri.

Seperti yang disampaikan Group Head Engineering & Operational Technology PT Cipta Kridatama Ii Muhyidin.