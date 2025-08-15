Ssst, Gibran Mendadak Ganti Dasi Merah Jadi Biru Muda, Lihat

Jumat, 15 Agustus 2025 – 09:41 WIB

jpnn.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri sidang tahunan MPR/DPR di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Jumat (15/8).

Ada hal menarik yang terlihat dari penampilan Gibran.

Saat baru tiba di Gedung Nusantara III DPR RI dan disambut Ketua DPR Puan Maharani, Gibran tampak mengenakan setelan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah.

Namun, ketika sidang tahunan sudah dimulai, Wapres Gibran tampak mengganti dasinya menjadi warna biru muda.

Warna dasi tersebut, terlihat senada dengan yang dikenakan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo sendiri memakai setelan jas abu-abu tua, kemeja putih, dasi biru muda, dan peci hitam.

Adapun, Prabowo bakal memaparkan kinerja 300 hari pemerintahan serta RAPBN 2026 saat agenda sidang MPR/DPR hari ini.