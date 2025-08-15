Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional

Ssst, Gibran Mendadak Ganti Dasi Merah Jadi Biru Muda, Lihat

Jumat, 15 Agustus 2025 – 09:41 WIB
Ssst, Gibran Mendadak Ganti Dasi Merah Jadi Biru Muda, Lihat
Wakil Presiden Rakabuming Raka saat menghadiri sidang tahunan MPR/DPR di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Jumat (15/8). Foto: tangkapan layar Youtube DPR RI

jpnn.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri sidang tahunan MPR/DPR di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Jumat (15/8).

Ada hal menarik yang terlihat dari penampilan Gibran.

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat tiba di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, untuk menghadiri sidang MPR/DPR. Gibran disambut oleh Ketua DPR Puan Maharani. Foto: tangkapan layar Youtube DPR RI

Saat baru tiba di Gedung Nusantara III DPR RI dan disambut Ketua DPR Puan Maharani, Gibran tampak mengenakan setelan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah.

Namun, ketika sidang tahunan sudah dimulai, Wapres Gibran tampak mengganti dasinya menjadi warna biru muda.

Warna dasi tersebut, terlihat senada dengan yang dikenakan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo sendiri memakai setelan jas abu-abu tua, kemeja putih, dasi biru muda, dan peci hitam.

Adapun, Prabowo bakal memaparkan kinerja 300 hari pemerintahan serta RAPBN 2026 saat agenda sidang MPR/DPR hari ini.

Wapres Gibran Rakabuming Raka mendadak ganti dasi dari warna merah menjadi biru muda saat menghadiri Sidang Tahunan MPR/DPR. Apa maknanya?

