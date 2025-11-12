Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Event

STA Ingin Bagikan Keindahan Destinasi & Wisata Arab Saudi Lewat Pameran Ini

Rabu, 12 November 2025 – 09:16 WIB
Saudi Tourism Authority (STA) kembali menggelar Visit Travel Fair pada 12–16 November 2025 di Gandaria City, Jakarta Selatan. Foto: Source For JPNN

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Saudi Tourism Authority (STA) kembali menggelar Visit Travel Fair pada 12–16 November 2025 di Gandaria City, Jakarta Selatan.

Acara tersebut menjadi bagian dari strategi global STA guna menarik banyak wisatawan Indonesia yang menjadi salah satu pasar terpenting pagi Saudi.

Mengusung tema “Discover the Soul of Arabia”, acara ini menghadirkan pengalaman imersif yang mengajak pengunjung menjelajahi keajaiban alam Saudi, kekayaan budaya, ajang olahraga, serta beragam destinasi wisata yang dikunjungi sepanjang tahun.

“Indonesia merupakan pasar yang sangat penting bagi kami, disatukan oleh kedekatan spiritual dan budaya, serta rasa ingin tahu masyarakatnya yang semakin besar untuk menjelajahi berbagai keindahan yang dimiliki Saudi,” ujar Southeast Asia Market Unit Senior Director, Saudi Tourism Authority, Eyad Jan dalam siaran persnya, Rabu (12/11).

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, mewakili 11,7% dari populasi Muslim global, Indonesia menjadi pangsa pasar utama dalam strategi pertumbuhan pariwisata Saudi.

Pada 2024, jumlah wisatawan Indonesia yang berkunjung mencapai 1,6 juta orang, meningkat 6,7% dibandingkan tahun sebelumnya.

Angka tersebut melanjutkan tren positif sejak lonjakan 36% pascapandemi pada 2022.

Melalui ajang ini, STA ingin membagikan keindahan dan keramahan khas Arab Saudi, sekaligus memperkenalkann pengalaman budaya.

