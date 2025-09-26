Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Stabilisasi Pasokan & Harga Pakan, BULOG Salurkan 52.400 Ton Jagung ke 2.109 Peternak

Jumat, 26 September 2025 – 10:45 WIB
Stabilisasi Pasokan & Harga Pakan, BULOG Salurkan 52.400 Ton Jagung ke 2.109 Peternak - JPNN.COM
Peluncuran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung 2025 yang juga dihadiri para perwakilan koperasi dan asosiasi peternak unggas di Kantor Bapanas pada Rabu (24/9). Foto: Dokumentasi Bulog

jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG kembali mendapatkan mandat dari pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyalurkan 52.400 ton jagung pakan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung.

Penugasan tersebut berdasarkan surat Kepala Bapanas Nomor 262/TS.02.02/K/9/2025 tertanggal 23 September 2025.

SPHP jagung ini akan disalurkan kepada 2.109 peternak ayam ras petelur mandiri dengan harga Rp 5.500 per kilogram (kg) di tingkat peternak.

SPHP jagung bertujuan untuk stabilisasi pasokan sekaligus menekan harga jagung pakan di tingkat peternak yang kemudian akan mempengaruhi kepada harga telur dan daging ayam.

Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga harga petani sekaligus melindungi peternak.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan langkah ini adalah implementasi nyata perintah Presiden Prabowo.

Perum BULOG siap menyalurkan 52.400 ton jagung ke 2.109 peternak sebagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pakan sebagaimana mandat pemerintah melalui Bapanas

