JPNN.com - Daerah - Sulsel

Stadion Barombong Terancam Jadi Hambalang versi Makassar

Rabu, 29 April 2026 – 14:36 WIB
Stadion Barombong yang dipersiapkan untuk pasukan Ayam Jantan dari Timur tak kunjung dimanfaatkan.

jpnn.com, JAKARTA - Kisah kelam mengkraknya pembangunan wisma atlet di Hambalang kini merambah ke Makassar, Sulawesi Selatan.

Stadion Barombong yang dipersiapkan untuk pasukan Ayam Jantan dari Timur tak kunjung dimanfaatkan.

Stadion yang digadang-gadang bakal menjadi tempatnya perhelatan besar pun dalam kondisi mangkrak. Hal ini mengingatkan pada pembangunan wisma atlet di Hambalang pada 2012.

Keduanya sama-sama memiliki tujuan mulia, memajukan dunia olahraga melalui penyediaan sarana dan prasana. Dan keduanya sama-sama menggunakan uang rakyat yang tidak sedikit.

Bedanya, kasus Hambalang telah menghantarkan mereka-mereka yang mengeruk keuntungan pribadi maupun golongan itu ke hotel prodeo, sementara pada kasus Stadion Barombong hingga saat ini belum ada aparat penegak hukum yang memberikan atensi secara khusus.

Padahal setelah satu dekade pembangunannya dan adanya hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan di 2019 tidak satu pun pihak-pihak dimintai pertanggungjawaban.

Informasi yang berkembang bahwa kepengin demi kepingan kronologis tidak tersentuhnya kasus mangkraknya Stadion Barombong di orkrestra oleh inisial R bukanlah isapan jempol.

Dorongan agar kasus ini menjadi atensi para aparat penegak hukum sepertinya dianggap sebagai angin lalu.

Stadion Barombong  Proyek mangkrak  Makassar  Hambalang  korupsi 
