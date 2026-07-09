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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Stadion Si Jalak Harupat Terus Berbenah Sambut Piala Presiden 2026

Kamis, 09 Juli 2026 – 12:00 WIB
Stadion Si Jalak Harupat Terus Berbenah Sambut Piala Presiden 2026 - JPNN.COM
Suasana pertandingan sepak bola di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung. Ilustrasi/Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, bergerak cepat membenahi Stadion Si Jalak Harupat yang ditunjuk sebagai salah satu venue Piala Presiden 2026.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Dicky Anugerah mengonfirmasi bahwa tim penilai dari PSSI telah menyelesaikan tugas di lapangan untuk proses investigasi dan asesmen menyeluruh terhadap kondisi stadion.

"Baru selesai investigasi dan asesmen oleh tim PSSI di SJH,” kata Dicky saat dikonfirmasi, Kamis (9/7). Namun, lanjut Dicky, hasil evaluasi mendalam mengenai kelayakan stadion belum bisa disampaikan secara resmi kepada publik.

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“Hasil evaluasi belum disampaikan, dilaporkan nanti pada saat penetapan lokus dengan stadion lain yang akan digunakan," ungkapnya.

Menurut Dicky, asesmen itu meliputi berbagai aspek vital di SJH. Berdasar catatan sementara, ada sejumlah sektor fasilitas masuk daftar pembenahan agar memenuhi standar kompetisi.

“(Catatannya) banyak. Mulai dari listrik, lampu lapangan, rumput, sanitasi, hingga fasilitas ruang pemain, wasit, ofisial, media, dan lain-lain," ungkapnya.

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Menyikapi temuan dan catatan dari tim PSSI tersebut, pemkab melalui Dispora Kabupaten Bandung bergerak cepat.

Dicky menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin membuang waktu dan langsung melakukan langkah-langkah renovasi agar seluruh fasilitas penunjang sudah dalam kondisi prima saat peluit sepak mula dibunyikan. "Iya, sedang kami perbaiki," ucapnya.

Stadion Si Jalak Harupat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, siap menyambut Piala Presiden 2026. Pembenahan terus digeber.

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TAGS   Piala Presiden 2026  Stadion Si Jalak Harupat  Piala Presiden  Persib 
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