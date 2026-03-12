Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Istana

Staf Khusus KSP Sebut Presiden Akan Sampaikan Taklimat untuk Jawab Isu Geopolitik

Kamis, 12 Maret 2026 – 07:32 WIB
Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Timothy Ivan Triyono. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berencana menyampaikan taklimat kepada masyarakat Indonesia dalam waktu dekat.

Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Timothy Ivan Triyono menjelaskan rencana penyampaian pernyataan kepada publik itu masih dibahas, termasuk mengenai format dan mekanisme penyampaiannya.

“Tentu rencana beliau memberikan pernyataan kepada masyarakat ini masih didiskusikan formatnya seperti apa, lalu templatenya seperti apa masih dalam diskusi,” kata Ivan dikutip, Kamis (12/3).

Dia menjelaskan istilah taklimat sering digunakan dalam dunia militer yang berarti memberikan arahan dan pandangan umum. 

Dalam konteks ini, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan ingin menyampaikan pandangan umumnya kepada masyarakat terkait situasi terkini, terutama yang berkaitan dengan kondisi geopolitik.

Ivan mengatakan salah satu perhatian Presiden adalah maraknya disinformasi di media massa dan media sosial. 

Menurutnya, sebagian disinformasi tersebut memotong pernyataan Presiden maupun pejabat negara, lalu dijadikan klip-klip berita palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan masyarakat.

Melalui taklimat tersebut, Presiden juga ingin menjelaskan secara langsung kepada masyarakat sejumlah isu terkini. 

