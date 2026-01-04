Stafsus Menag Kunjungi Gereja Santo Mathius Pare Untuk Perkuat Kerukunan Umat Beragama

jpnn.com, KEDIRI - Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia, Gugun Gumilar, melakukan kunjungan ke Gereja Santo Mathius Pare, Kabupaten Kediri, sebagai bagian dari upaya memperkuat kerukunan dan toleransi antarumat beragama (30/12). Kunjungan tersebut berlangsung hangat dan penuh keakraban.

Gugun Gumilar hadir didampingi oleh jemaah Katolik setempat serta rekan-rekan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kementerian Agama RI. Kehadiran rombongan disambut baik oleh pengurus gereja dan tokoh masyarakat setempat.

Dalam kesempatan itu, Gugun menegaskan pentingnya menjaga semangat persaudaraan dan kebersamaan di tengah keberagaman Indonesia.

Menurutnya, rumah ibadah bukan hanya tempat berdoa, tetapi juga ruang dialog dan persatuan antarumat beragama.

“Kerukunan adalah fondasi utama dalam menjaga keutuhan bangsa. Melalui silaturahmi seperti ini, kita memperkuat rasa saling menghormati dan kebersamaan,” ujarnya.

Selain itu, Gugun juga menegaskan bahwa Kementerian Agama hadir untuk seluruh umat beragama tanpa kecuali. Menurutnya, kehadiran negara harus dapat dirasakan secara nyata dalam kehidupan keberagaman masyarakat.

“Kementerian Agama hadir untuk semua umat. Kami ingin memastikan bahwa negara selalu hadir dalam menjaga harmoni, memperkuat persaudaraan, dan memberikan rasa aman bagi seluruh pemeluk agama,” tegas Gugun.

Kunjungan ini juga menjadi simbol nyata komitmen Kementerian Agama dalam merawat toleransi serta memperkuat kolaborasi lintas iman demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang damai dan harmonis. (cuy/jpnn)