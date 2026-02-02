Stafsus Presiden & Telkom Kick Off Penyaluran Air Bersih di Majalengka

jpnn.com, JAKARTA - Staf Khusus atau Stafsus Presiden Bidang UMKM dan Teknologi Digital, Tiar N. Karbala menghadiri Kick Off Penyaluran Sarana Air Bersih di Desa Kedungsari, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka.

Program itu merupakan bagian dari inisiatif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Telkom Indonesia untuk menjawab keterbatasan akses air bersih di wilayah tersebut.

Kegiatan tersebut diproyeksikan menjadi katalisator dalam meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, serta produktivitas ekonomi warga, khususnya bagi para pelaku UMKM lokal.

Tiar N. Karbala menekankan program ini sejalan dengan visi besar Presiden RI Prabowo Siubianto mengenai pembangunan berkelanjutan (sustainability) yang sempat digaungkan dalam forum internasional di Davos.

“Akses terhadap air bersih bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga fondasi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas UMKM, dan keberlanjutan ekonomi lokal,” tegas Tiar dalam keterangan tertulisnya dikutip Senin (2/2).

Dia juga mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan BUMN sebagai contoh nyata sinergi dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang inklusif.

EVP Telkom Regional II, Edi Kurniawan, menyatakan program ini bermula dari aspirasi yang disuarakan oleh masyarakat melalui Karang Taruna Tunas Karya Desa Kedungsari.

Menanggapi hal tersebut, pihaknya berkomitmen untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.