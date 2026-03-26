Stafsus Wapres Tina Talisa Bertemu Jokowi di Solo, Bahas Apa?

jpnn.com, JAKARTA - Staf Khusus Wakil Presiden (Stafsus Wapres) Tina Talisa mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka silaturahmi Idulfitri di Solo, Jawa Tengah, pada Rabu (25/3).

Tina mengatakan kunjungan tersebut mewakili jajaran Staf Khusus Wakil Presiden yang datang untuk bersilaturahmi langsung dengan Jokowi sekaligus mempererat hubungan kebangsaan.

Seperti diketahui, Gibran memiliki empat stafsus yaitu Tina Talisa, Achmad Adhitya, Nico Harjanto, dan Suwardi. Namun, hanya Tina dan Suwardi yang bisa bersilaturahmi ke Solo.

“Alhamdulillah, hari ini kami mewakili staf khusus wakil presiden, ada Pak Suwardi, senior kami dan juga saya, hadir silaturahmi kepada presiden ketujuh, Bapak Jokowi,” ujar Tina usai pertemuan tersebut.

Menurut Tina, pertemuan berlangsung hangat dan penuh suasana kekeluargaan.

“Dan tadi kami menyampaikan permohonan maaf lahir batin, silaturahmi Idulfitri,” kata dia.

Tina menuturkan dalam pertemuan itu Jokowi juga menyampaikan sejumlah pesan penting terkait kondisi kebangsaan.

Salah satu yang ditekankan adalah pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan di tengah dinamika nasional.