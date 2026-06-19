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JPNN.com - Lifestyle - Food

Standar Baru Susu Formula dari Susu Segar Hadir di Indonesia

Jumat, 19 Juni 2026 – 18:55 WIB
Standar Baru Susu Formula dari Susu Segar Hadir di Indonesia - JPNN.COM
Ilustrasi memilih susu formula. Foto: AI

jpnn.com, JAKARTA - Perhatian orang tua terhadap asupan gizi anak kini tidak lagi hanya tertuju pada kandungan nutrisi yang tercantum di kemasan susu formula.

Cara produk diproses sebelum sampai ke tangan konsumen juga mulai menjadi pertimbangan penting.

Perkembangan tersebut mendorong hadirnya standar baru dalam industri susu formula anak di Indonesia.

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Yakni penggunaan susu segar yang diolah melalui proses produksi satu tahap atau one-step fresh.

Pendekatan itu dinilai mampu menjaga kualitas bahan baku, sekaligus mempertahankan kandungan gizi alami yang terdapat dalam susu.

Selama ini, sebagian produk susu formula diproduksi melalui serangkaian tahapan pengolahan yang cukup panjang, mulai dari pencampuran, pemanasan, homogenisasi, evaporasi hingga pengeringan.

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Meski dilakukan untuk memastikan keamanan dan stabilitas produk, proses yang berulang berpotensi memengaruhi struktur alami sejumlah komponen gizi di dalam susu.

Sejumlah kajian ilmiah menunjukkan bahwa pemanasan berulang dapat mengubah struktur protein dan komponen penting lainnya.

Perhatian orang tua terhadap asupan gizi anak kini tidak lagi hanya tertuju pada kandungan nutrisi yang tercantum di kemasan susu formula

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TAGS   Susu Formula  susu segar  susu segar dalam negeri  susu formula anak 
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