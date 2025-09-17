Standard Chartered Luncurkan Pinjaman Lunak, UMKM Perempuan & Disabilitas Jadi Target

jpnn.com, JAKARTA - Hasil studi SMERU Research Institute (2023) menyebutkan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tetap menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, dan menyumbang sekitar 60,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2021 juga mencatat, bahwa 64,5% UMKM di Indonesia dipimpin oleh perempuan.

"Sayangnya, meskipun memiliki peran penting, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan kritis, apalagi wirausaha perempuan," kata Head of Corporate Affairs, Brand and Marketing, Standard Chartered Indonesia, Puni Ayu Anjungsari di Jakarta, Rabu (17/9).

Tantangan tersebut antara lain keterbatasan literasi keuangan, kurangnya pelatihan dan pendampingan, keterbatasan fasilitas usaha di luar daerah Jawa, serta kesulitan dalam mengakses permodalan akibat regulasi yang kompleks.

"Hambatan yang dihadapi pelaku usaha perempuan lebih besar lagi, mulai dari permodalan, dominasi di sektor yang kurang dapat berkembang (scalable), serta model bisnis yang bergantung pada industri musiman sehingga menyebabkan risiko keuangan lebih tinggi," ujarnya.

Melihat kondisi ini, Standard Chartered secara resmi meluncurkan program Innofund untuk mendukung UMKM serta wirausaha sosial di Indonesia.

Program ini akan memberikan fasilitas pembiayaan berupa pinjaman lunak mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 160 juta dengan suku bunga ramah sebesar 0 – 2 persen serta pelatihan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing usaha.

Program ini diimplementasikan oleh Instellar Impact dengan dukungan dari Youth Business International (YBI) sebagai mitra manajemen hibah.