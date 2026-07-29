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JPNN.com - Entertainment - Musik

Stanzah! Melepas Rayuan Siang Terik

Rabu, 29 Juli 2026 – 22:42 WIB
Stanzah! Melepas Rayuan Siang Terik - JPNN.COM
Stanzah!, band post-punk asal Jakarta. Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Band post-punk asal Jakarta, Stanzah! kembali menunjukkan taji lewat karya terbaru.

Setelah melepas lagu debut 'Perkenalkan, Stanzah!!!' pada Mei 2026, Stanzah! kini merilis single kedua yang bertitel Rayuan Siang Terik pada Juli ini.

Lewat Rayuan Siang Terik, band beranggotakan Rio Jo Werry (vokal), Nuran Wibisono (gitar), Adji Pamungkas (bass), Harry Ramadhan (drum), dan Rachel Tabitha (synth) itu menghadirkan pendekatan yang berbeda dari lagu-lagu cinta pada umumnya.

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Ditulis oleh Rio Jo Werry, lagu tersebut memotret kisah tentang cinta yang bertahan di tengah kerasnya realitas hidup.

Dia mengatakan Rayuan Siang Terik mengisahkan sepasang kekasih yang harus menghadapi pahitnya kehidupan tanpa banyak pilihan selain terus melangkah.

"Lagu ini merupakan lagu cinta dari sepasang kekasih yang dihantam pahitnya kehidupan. Dalam situasi ini, tidak ada cara lain menghadapi dengan tangan terkepal dan kepala tegak,” kata Rio Jo Werry saat berbincang di kawasan Blok M Square, Jakarta Selatan, Rabu (29/7).

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Vokalis asal Lubuak Minturun, Padang, itu mengungkapkan bahwa inspirasi penulisan lirik Rayuan Siang Terik datang dari berbagai kisah jalanan yang dibaca.

Referensi tersebut kemudian dipadukan oleh Rio Jo Werry dengan pengaruh musik yang didengarkan selama proses kreatif berlangsung, termasuk lagu-lagu milik Deddy Stanzah.

Band post-punk asal Jakarta, Stanzah! kembali menunjukkan taji lewat karya terbaru.

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TAGS   Stanzah  Adji The Jansen  Band Stanzah  Adji Pamungkas 

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