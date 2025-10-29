Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Star Energy Geothermal Darajat II & Bakti Barito Bangun Ruang Kelas Ramah Lingkungan di Garut

Rabu, 29 Oktober 2025 – 19:50 WIB
Star Energy Geothermal dan Bakti Barito membangun ruang kelas ramah lingkungan di Garut. Foto: Dokumentasi Bakti Barito

jpnn.com - JAKARTA - Upaya pemulihan pascagempa Garut, Jawa Barat, 2024 lalu terus berlanjut.

Star Energy Geothermal Darajat II (SEGD) bersama Bakti Barito meresmikan tiga ruang kelas baru ramah lingkungan di SDN 3 Barusari, Rabu (29/10).

Peresmian ini menandai selesainya seluruh proses rekonstruksi sekolah yang sempat rusak berat akibat gempa bumi di Garut tersebut.

Peresmian ini menjadi simbol nyata komitmen jangka panjang SEGD dan Bakti Barito membantu masyarakat Garut bangkit melalui pembangunan berkelanjutan, terutama di sektor pendidikan.

“Kami percaya bahwa pemulihan akses terhadap pendidikan merupakan fondasi utama bagi ketahanan jangka panjang suatu komunitas,” ujar Direktur Bakti Barito Dian A. Purbasari, Rabu (29/10).

Tahap akhir pembangunan SDN 3 Barusari sepenuhnya didanai oleh SEGD dengan pelaksanaan konstruksi menggandeng Happy Hearts Indonesia (HHI).

Proyek ini menggunakan bata plastik daur ulang yang ramah lingkungan. Sebanyak 4 ton limbah plastik diolah menjadi bahan bangunan, sehingga turut membantu mengurangi sampah plastik dan mencegah sekitar 9,5 ton emisi karbon.

Langkah inovatif ini sejalan dengan komitmen perusahaan terhadap ekonomi sirkular dan keberlanjutan lingkungan.

Star Energy Geothermal Darajat II (SEGD) bersama Bakti Barito meresmikan tiga ruang kelas baru ramah lingkungan di SDN 3 Barusari.

