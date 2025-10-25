Starrducc Bertekad Gelar Tur ke Jepang

jpnn.com, JAKARTA - Band pop asal Bogor, Starrducc bertekad bisa menggelar rangkaian tur ke kawasan Jepang.

Tekad mengadakan pertunjukan di Negeri Sakura tersebut ditargetkan bisa terwujud tahun depan.

"Mungkin harus berangkat tur ke Jepang tahun depan kali ya," ungkap Andreas, dari Starrducc, Jumat (24/10).

Keinginan Starrducc tur ke Jepang bukan tanpa alasan. Band yang dimotori oleh personel The Jansen, Adji dan Bani, bersama Mirakei, Andreas, dan Daniel itu baru saja mengumumkan kerja sama dengan salah satu label raksasa dari Jepang.

Setelah merilis dua koleksi EP 'starrducc' dan 'starrducc II' pada 2023, Starrducc kini sukses membuat label besar Jepang, P-Vine Records melirik karya mereka.

Tahun ini, dua koleksi EP Starrducc dirilis kembali secara eksklusif di Jepang oleh label P-Vine Records dengan tajuk 'Introducction', sekaligus menjadikan rilisan piringan hitam pertama bagi Starrducc.

Menariknya lagi, kuota import piringan hitam Starrducc ke wilayah Indonesia sudah habis terjual sepekan setelah prapesan dibuka. Piringan hitam dengan spesial Obi-Strip membuat daya tarik penggemar dan kolektor ingin cepat memiliki rilisan fisik tersebut.

Bermula dari pendistribusian kaset ke salah satu record store di Jepang, kini Starrducc dirilis eksklusif oleh P-Vine Records. Label yang sudah berdiri dari 1976 itu telah merilis sejumlah band/penyanyi ternama mancanegara seperti Alvvays, Beach Fossils, Hazel English, Vansire, dan lainnya.