Start Sempurna AS di Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025

Sabtu, 13 September 2025 – 10:42 WIB

jpnn.com - MANILA – Amerika Serikat membuat start sempurna di Pool D Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025.

Menghadapi debutan kejuaraan dunia, Kolombia, di Pasay City, Manila, Filipina, Sabtu (13/9) pagi WIB, AS menang telak 3-0 (25-20, 25-21, 25-14).

Tak banyak rintangan yang dilalui AS pada laga ini. Setter senior AS Micah Christenson menunjukkan kehebatannya, ‘mengirim’ enam temannya masuk daftar pencetak angka.

“Ini start yang bagus. Kolombia juga memaksa kami bermain di level terbaik,” tutur Christenson kepada awak VBTV, on court seusai laga.

“Kami tim baru (senior-junior). Kemenangan ini modal yang baik untuk melanjutkan kejuaraan," imbuhnya. (vw/jpnn)

Hasil dan Jadwal Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025, Sabtu (13/9)

Pool D: Amerika Serikat Vs Kolombia 3-0 (25-20, 25-21, 25-14)

Pool G: Kanada Vs Libya 09.30 WIB

Pool D: Kuba Vs Portugal 12.30 WIB

Pool G: Jepang Vs Turki 13.00 WIB

Pool E: Jerman Vs Bulgaria 16.30 WIB

Pool B: Belanda Vs Qatar 17.00 WIB

Pool E: Slovenia Vs Chile 20.00 WIB

Pool B: Polandia Vs Rumania 20.30 WIB