Starter atau Cadangan? Begini Persaingan Jay Idzes di Sassuolo

jpnn.com - Jay Idzes baru saja diresmikan sebagai pemain baru Sassuolo. Kapten Timnas Indonesia itu datang ke Mapei Stadium dengan mahar EUR 8 juta (Rp 151,7 miliar).

Jumlah tersebut menjadikan Jay Idzes sebagai pembelian termahal Sassoulo di bursa transfer musim 2025/26.

Namun, apakah Idzes akan langsung mengunci satu tempat di starting line up?

Persaingan Lini Belakang Sassuolo

Pelatih Sassuolo Fabio Grosso memiliki banyak pilihan untuk posisi bek tengah. Selain Idzes, ada nama-nama seperti Cas Odenthal, Kevin Miranda, Ruan Tressoldi, Filippo Romagna, Tarik Muharemovic, dan Sebastian Walukiewicz.

Mengacu data Transfermarkt, Muharemovic dan Romagna menjadi dua bek tengah paling sering tampil musim lalu di Serie B, masing-masing mencatat 28 dan 23 pertandingan. Di bawahnya ada Odenthal yang bermain 22 laga.

Idzes, sebagai pendatang baru, harus mampu meyakinkan Grosso agar menempatkannya di 11 pertama.

Apalagi, dia bukan satu-satunya bek tengah yang direkrut Sassuolo musim panas ini. Klub yang berdiri pada 1920 itu juga mendatangkan Walukiewicz dengan status pinjaman dari Torino.

Bicara pengalaman, Idzes dan Walukiewicz sedikit lebih unggul. Musim lalu, keduanya sama-sama berkompetisi di Serie A. Idzes tampil 35 kali bersama Venezia, sementara Walukiewicz mencatat 29 penampilan.