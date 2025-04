Starter dan Live Streaming Inter Milan Vs Bayern Muenchen

jpnn.com - MILAN - Inter Milan mengantongi modal besar untuk menyingkirkan Bayern Muenchen di perempat final Liga Champions.

Selain unggul agregat 2-1 (menang di kandang Bayern pekan lalu), Inter juga punya catatan mentereng yang bisa dibanggakan saat menjadi tuan rumah untuk Bayern pada leg kedua, di San Siro, Kamis (17/4) dini hari WIB.

"Inter mencatatkan delapan clean sheet dalam sebelas pertandingan Liga Champions musim ini dan itu sama dengan total clean sheet tertinggi mereka di kompetisi ini selama satu musim (dari fase grup/fase liga hingga final). Mereka mencatatkan delapan clean sheet pada musim 2022/23," bunyi ulasan awak UEFA.

Itu berarti pekerjaan besar buat barisan depan Bayern Muenchen.

"Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit bagi kami. Bayern adalah lawan tangguh. Kami harus melupakan hasil minggu lalu, tetapi bukan penampilannya. Melawan mereka harus hebat dalam hal lari, agresi, dan sikap," ujar Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi.

"Kami harus menguasai bola sebanyak mungkin, memang akan sulit," imbuhnya.

Kick off Inter Milan vs Bayern Muenchen dimulai pukul 02.00 WIB. Anda bisa juga menyaksikannya via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/17883-uefa-champions-league?schedule_id=4214570.