Starting XI Meksiko Vs Inggris di 16 Besar Piala Dunia 2026

jpnn.com - MEXICO CITY - Duel yang sepertinya bakal berlangsung superketat, Meksiko vs Inggris di 16 Besar Piala Dunia 2026 tertunda lantaran situasi belum aman.

FIFA memutuskan untuk menunda laga di Mexico City Stadium, Mexico City itu karena cuaca faktor cuaca.

Meksiko vs Inggris dijadwalkan ulang akan dimulai pukul 08.00 pagi WIB ini.

Di sisi lain, line ups atau starting XI sudah muncul.

fifa

Pelatih Inggris Thomas Tuchel membuat sejumlah perubahan susunan pemain intinya.

Jarell Quansah masuk sebagai bek kanan menggantikan Djed Spence. Bukayo Saka dan Anthony Gordon juga menjadi starter menggantikan Marcus Rashford dan Noni Madueke.

Inggris baru sekali bertemu dengan Meksiko di Piala Dunia, yakni di fase grup PD 1966. Inggris yang ketika itu menjadi tuan rumah, menang 2-0 dan di akhir turnamen Inggris menjadi juara dunia.