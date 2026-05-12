JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Startup Binaan Pertamina Tembus Top 6 Global Social Innovation Challenge 2026 di AS

Selasa, 12 Mei 2026 – 04:25 WIB
Tim TERANGIN, startup binaan Pertamina berhasil menempati posisi 6 besar saat tampil di ajang Fowler Global Social Innovation Challenge 2026 yang digelar di University of San Diego, Amerika Serikat pada awal Mei lalu. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, SAN DIEGO - Komitmen PT Pertamina (Persero) dalam membina inovator muda melalui semangat Energizing Indonesia kembali membuahkan hasil di level internasional.

TERANGIN, startup jebolan program Pertamuda Seed & Scale 2025, sukses mencatatkan prestasi gemilang dengan menembus jajaran Top 6 dan meraih peringkat ke-4 dalam ajang bergengsi Fowler Global Social Innovation Challenge (Fowler GSIC) 2026 yang berlangsung di University of San Diego, Amerika Serikat pada 1-2 Mei 2026.

Mewakili delegasi Indonesia, TERANGIN yang berasal dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) berhasil menyisihkan 43 finalis dari 10 negara, bersaing ketat dengan kampus-kampus elit dunia, seperti Georgetown University dan University of London.

TERANGIN menghadirkan solusi berkelanjutan berupa alat perangkap hama tanaman berbasis energi terbarukan yang mengombinasikan kincir angin dan panel surya.

Inovasi ini tidak hanya menjadi solusi bagi petani, tetapi juga selaras dengan agenda transisi energi global.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengungkapkan pencapaian ini adalah bukti nyata peran Pertamina dalam membangun ekosistem startup yang kompetitif secara global.

"Keberhasilan TERANGIN di San Diego menjadi validasi bahwa inovasi anak bangsa memiliki standar dunia," kata Baron.

Melalui Pertamuda, lanjut Baron, Pertamina tidak hanya memberikan pendanaan, tapi juga pendampingan berkelanjutan agar ide kreatif mahasiswa dapat bertransformasi menjadi solusi nyata yang diakui investor internasional.

