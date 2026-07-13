Statistik 4 Semifinalis Piala Dunia 2026, Prancis Paling Sempurna?

jpnn.com - Empat semifinalis Piala Dunia 2026 memiliki kekuatan yang berbeda-beda.

Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina menjadi empat negara yang masih bertahan dalam perebutan gelar juara dunia.

Meski sama-sama sukses melangkah ke semifinal, performa masing-masing tim memperlihatkan karakter permainan yang berbeda.

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Prancis menjadi tim paling komplet di antara empat semifinalis. Tim racikan Didier Deschamps telah mengoleksi 16 gol dari enam pertandingan.

Di sisi lain, gawang mereka baru dua kali kebobolan sehingga menghasilkan selisih gol +14, tertinggi dibandingkan tiga semifinalis lainnya.

Catatan tersebut menjadi modal berharga bagi Prancis yang akan menghadapi Spanyol pada babak empat besar.

Berbeda dengan Les Bleus, Argentina lebih mengandalkan ketajaman lini depan. Sang juara bertahan menjadi tim paling produktif sejauh ini setelah mengemas 17 gol dari enam laga.

Lionel Messi dan kolega mampu menjaga konsistensi produktivitasnya sejak fase grup hingga perempat final. Namun, dua kemenangan terakhir atas Mesir dan Swiss baru dipastikan setelah pertandingan berlanjut ke babak tambahan.