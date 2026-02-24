Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Statistik Mengerikan Malut United Tak Bikin Ciut, Persija Jakarta Tetap Berani

Selasa, 24 Februari 2026 – 04:25 WIB
Statistik Mengerikan Malut United Tak Bikin Ciut, Persija Jakarta Tetap Berani - JPNN.COM
Skuad Persija Jakarta. Foto: Persija.

jpnn.com - Ambisi besar diusung Persija Jakarta saat bertandang ke markas Malut United pada laga lanjutan BRI Super League.

Pertandingan Malut United vs Persija akan digelar di Stadion Kie Raha, Ternate, Selasa (24/2/2026) malam WIB.

Duel ini menjadi panggung penting bagi Macan Kemayoran -julukan Persija- untuk membawa pulang poin maksimal.

Baca Juga:

Persija datang ke Ternate dengan waktu persiapan yang sangat terbatas.

Tim ibu kota hanya memiliki hitungan hari untuk memulihkan kondisi dan mematangkan strategi selepas bertanding pada 20 Februari lalu menghadapi Bali United.

Meski demikian, Pelatih Persija Mauricio Souza memastikan kesiapan timnya tetap terjaga.

Baca Juga:

"Kami sudah bersiap dan waktunya memang sudah dekat untuk pertandingan ini. Kami tidak punya banyak waktu untuk persiapan, tetapi saya sudah sampaikan kepada pemain bahwa kami sudah lama bersama."

"Jadi, tidak butuh waktu lama untuk persiapan. Kami sangat termotivasi dan siap menampilkan pertandingan yang bagus," tegasnya.

Ambisi besar diusung Persija Jakarta saat bertandang ke markas Malut United pada laga lanjutan BRI Super League.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija  Malut United  Persija Jakarta  Malut United Vs Persija  Super League 
BERITA PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp