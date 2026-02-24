Statistik Mengerikan Malut United Tak Bikin Ciut, Persija Jakarta Tetap Berani

jpnn.com - Ambisi besar diusung Persija Jakarta saat bertandang ke markas Malut United pada laga lanjutan BRI Super League.

Pertandingan Malut United vs Persija akan digelar di Stadion Kie Raha, Ternate, Selasa (24/2/2026) malam WIB.

Duel ini menjadi panggung penting bagi Macan Kemayoran -julukan Persija- untuk membawa pulang poin maksimal.

Persija datang ke Ternate dengan waktu persiapan yang sangat terbatas.

Tim ibu kota hanya memiliki hitungan hari untuk memulihkan kondisi dan mematangkan strategi selepas bertanding pada 20 Februari lalu menghadapi Bali United.

Meski demikian, Pelatih Persija Mauricio Souza memastikan kesiapan timnya tetap terjaga.

"Kami sudah bersiap dan waktunya memang sudah dekat untuk pertandingan ini. Kami tidak punya banyak waktu untuk persiapan, tetapi saya sudah sampaikan kepada pemain bahwa kami sudah lama bersama."

"Jadi, tidak butuh waktu lama untuk persiapan. Kami sangat termotivasi dan siap menampilkan pertandingan yang bagus," tegasnya.