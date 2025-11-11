Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Statistik Tak Berbohong, Nova Arianto Tinggalkan Jejak Penting di Timnas U-17 Indonesia

Selasa, 11 November 2025 – 21:00 WIB
Statistik Tak Berbohong, Nova Arianto Tinggalkan Jejak Penting di Timnas U-17 Indonesia - JPNN.COM
Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto. Foto: Dokumentasi PSSI

jpnn.com - Masa depan Nova Arianto sebagai pelatih Timnas U-17 Indonesia memasuki fase krusial.

Gelaran Piala Dunia U-17 2025 bukan hanya menjadi ujian terakhir bagi Garuda Muda, tetapi juga bisa menjadi penentu langkah karier sang pelatih.

Kontrak Nova diketahui akan berakhir setelah turnamen tersebut, sehingga arah kariernya mulai menjadi perbincangan.

Selama memimpin Timnas U-17, Nova telah mendampingi tim dalam 35 pertandingan resmi dan uji coba.

Dari rentetan kompetisi mulai Piala AFF U-16 2024, Kualifikasi Piala Asia U-17 2025, putaran final Piala Asia U-17 2025, hingga Piala Dunia U-17 2025, mantan bek Timnas Indonesia itu mencatat 16 kemenangan, tujuh imbang, dan 12 kekalahan.

Meski belum mempersembahkan gelar, Nova berhasil membawa Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U-17 2025 dan Piala Dunia U-17 2025.

Nova sendiri bukan sosok baru dalam struktur kepelatihan tim nasional.

Sebelum menjadi pelatih kepala Timnas U-17, dia pernah menjadi asisten Indra Sjafri di Timnas U-23, lalu mendampingi Shin Tae-yong di Timnas U-19, U-23, hingga senior.

