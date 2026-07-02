Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Status Ginka Komisaris BUMN Dipersoalan Netizen, DPR Ungkap Harapan Soal Kompetensi

Kamis, 02 Juli 2026 – 18:22 WIB
Status Ginka Komisaris BUMN Dipersoalan Netizen, DPR Ungkap Harapan Soal Kompetensi - JPNN.COM
Ketua DPR RI Puan Maharani soal pengawasan WNA di Indonesia. Foto/Ilustrasi : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani berharap penetapan komisaris di BUMN bisa mengedepankan sisi profesionalitas dan kompetensi.

Hal demikian dikatakan Puan demi menjawab pertanyaan media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6).

"Tentu saja kami DPR mendorong untuk bisa nantinya ditetapkan orang-orang yang profesional dan kompeten ke depannya,” kata Puan, Kamis.

Baca Juga:

Adapun, pertanyaan awak media dilayangkan ke Puan setelah heboh di media sosial soal penunjukkan Ginka Febriyanti Ginting sebagai Komisaris PT Pertamina Retail (Pertare), anak usaha PT Pertamina (Persero) yang bergerak di sektor ritel energi.

Kehebohan itu menyeruak karena Ginka tercatat masih berusia 28 pada 2026 dan pernah mengucurkan uang demi demonstrasi bayaran.

Netizen juga mempersoalkan latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi Ginka yang kurang beririsan dengan bidang kerjanya di Pertare.

Baca Juga:

Ginka disebut meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Esa Unggul pada 2019 di mana pendidikannya kemudian dilanjutkan hingga memperoleh gelar Magister Manajemen pada 2023 dari kampus yang sama.

Sorotan netizen makin tajam ke Ginka karena yang bersangkutan menjadi Koordinator Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional (Bison) sebelum menjabat Komisaris PT Pertamina Retail (Pertare).

Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara setelah heboh komisaris di BUMN sempat terendus membiayai demonstrasi bayaran.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Puan Maharani  ginka febriyanti ginting  PDIP  BUMN 
BERITA PUAN MAHARANI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp