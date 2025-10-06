Staycation Eksploratif di Golden Tulip PIK2, Menenun Keheningan di Ujung Pesisir

jpnn.com, JAKARTA - Pesisir utara Jakarta kini menyuguhkan wajah baru bagi pencari suasana menenangkan di tengah kota. Kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) berhasil menarik perhatian lewat akses mudah, pemandangan laut lepas, dan beragam fasilitas rekreasi serta kuliner yang terus berkembang.

Di tengah keramaian urban itu, Golden Tulip Essential PIK2 muncul sebagai oasis kecil yang mengundang untuk berhenti sejenak. Hotel luks berstandar internasional itu memiliki desain modern, fasilitas nyaman, dan service berkualitas.

Menginap di Golden Tulip PIK2 seolah membawa tamu ke dalam dialog antara elemen laut dan kenyamanan modern. Total 254 kamarnya ditata dengan gaya minimalis kontemporer, termasuk tipe Studio (sekitar 21 m²) dan Family Studio (± 36 m²), menjadikan ruang menginap yang cukup untuk relaksasi ataupun aktivitas ringan.

Setiap malam, tirai kaca kamar menyuguhkan panorama laut yang tak terbatas, membiarkan semilir angin pantai menyapa lembut.

Di kamar, tamu dapat menikmati kenyamanan tidur dengan kasur dan bantal berisi serat silikon yang baru diperbarui, selimut ringan yang tetap hangat, serta pancuran mandi dengan shower lebar dan jet pijat lembut.

Fasilitas publik di Golden Tulip Essential PIK2 juga tak kalah menarik. Ada “The Windmill” yang menyajikan sajian Nusantara dan masakan internasional sepanjang hari, dari sarapan hingga makan malam. Restoran ini memiliki suasana interior yang hangat.