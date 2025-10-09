Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

STEB Group Gaet AIA Indonesia di Ajang NEXT Awards 2025

Kamis, 09 Oktober 2025 – 03:31 WIB
STEB Asia dan Grow in Asia sebagai bagian dari STEB Group meraih empat penghargaan di ajang NEXT Awards Indonesia 2025. Foto dok STEB Group

jpnn.com, JAKARTA - STEB Asia dan Grow in Asia sebagai bagian dari STEB Group meraih empat penghargaan di ajang NEXT Awards Indonesia 2025 yang digelar oleh Marketech APAC pada 18 September 2025.

STEB Grup meraih penghargaan Most Innovative Digital Agency (Silver), dan Most Innovative Agency Leader (Silver).

Sedangkan STEB Asia meraih penghargaan Most Innovative Search Agency (Bronze).

Bersama kliennya AIA Indonesia, STEB Asia juga mengantarkan kemenangan untuk kategori Most Innovative Brand Awareness Campaign (Silver) lewat kampanye Rethink Healthy.

Didirikan pada awal pandemi 2020 dengan hanya satu karyawan, STEB Group kini telah berkembang menjadi grup agensi dengan hampir 100 jumlah karyawan tersebar di seluruh Indonesia yang mendukung lebih dari 130 brand lokal maupun internasional melalui pendekatan berbasis data, ROI, dan integrasi teknologi AI.

“Perjalanan STEB Group yang berkembang pesat dalam 5 tahun ini adalah sebuah kebanggaan besar. Penghargaan dan apresiasi dari NEXT Awards ini mencerminkan kerja keras tim, budaya positif yang kami bangun, serta komitmen untuk selalu menghadirkan hasil yang terukur dan mempunyai dampak nyata bagi klien,” ujar Meutia Adryana, Founder & CEO STEB Group.

Tidak hanya itu, STEB Asia sebagai partner agensi AIA Indonesia untuk meluncurkan dan menjalankan kampanye Rethink Healthy yang berhasil mengubah cara pandang masyarakat terhadap kesehatan, dari sesuatu yang kaku dan sulit dijangkau menjadi lebih personal, menyenangkan, dan bisa dirayakan.

“Memilih partner media atau agensi yang tepat merupakan komponen penting dalam meluncurkan dan menjalankan sebuah campaign hingga mencapai kesuksesan serta memberikan dampak positif. Kolaborasi dengan STEB Asia membuktikan bahwa inovasi, jika dieksekusi dengan tepat bisa memberikan hasil yang positif dan tepat sasaran," kata Reza Pratama, AVP – Head Brand dan Sponsorship AIA Indonesia.

TAGS   Penghargaan  AIA  AIA Indonesia  STEB Group 
