Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Stefanus Gunawan Kembali Pimpin DPC Peradi SAI Jakarta Barat Periode 2025-2030

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 11:11 WIB
Stefanus Gunawan Kembali Pimpin DPC Peradi SAI Jakarta Barat Periode 2025-2030 - JPNN.COM
Stefanus Gunawan (tengah) kembali dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) Jakarta Barat dalam Musyawarah Cabang (Muscab) di kawasan Jakarta Barat, pada Jumat (8/8). Foto: Dok. Peradi SAI

jpnn.com, JAKARTA - Stefanus Gunawan kembali mendapat amanah memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) Jakarta Barat.

Advokat senior itu terpilih secara aklamasi untuk masa bakti 2025-2030 dalam Musyawarah Cabang (Muscab) yang digelar di kawasan Jakarta Barat, pada Jumat (8/8).

Salah satu agenda penting Muscab yakni penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Ketua DPC Peradi SAI Jakarta Barat periode 2020-2025 yang disampaikan langsung oleh Stefanus Gunawan.

Baca Juga:

Laporan tersebut mendapat apresiasi peserta dan diterima forum, menandai akhir masa kepemimpinan pertamanya dengan catatan positif.

“Terima kasih atas kepercayaan dan kerja sama seluruh anggota selama lima tahun terakhir. Laporan pertanggungjawaban ini mencerminkan kerja kolektif kita semua, bukan semata pencapaian pribadi,” ungkap Stefanus Gunawan dalam keterangan resmi.

Stefanus Gunawan kemudian menyampaikan apresiasi atas kehadiran tamu undangan dari Dewan Pimpinan Nasional (DPN) maupun DPC sahabat, termasuk DPC Peradi SAI Jakarta Utara yang dipimpin Carrel Ticualu.

Baca Juga:

Menurutnya, kolaborasi dengan DPC Jakarta Utara sangat terasa, terutama dalam pelaksanaan Ujian Profesi Advokat (UPA) dan pengangkatan advokat baru.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada DPC Jakarta Utara yang selalu kompak dan menjadi mitra solid kami dalam berbagai kegiatan. Ini contoh sinergi antarcabang yang patut ditiru,” jelasnya.

Stefanus Gunawan kembali mendapat amanah memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) Jakarta Barat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Stefanus Gunawan  DPC Peradi Jakbar  SAI Jakarta Barat  Advokat 
BERITA STEFANUS GUNAWAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp