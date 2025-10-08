Steffi Zamora Hamil Anak Pertama, Deswita Maharani: Kayaknya Ngidam Masak

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Steffi Zamora tengah mengandung calon buah hatinya dengan Nino Fernandez.

Terkait kabar kehamilan perempuan 24 tahun itu, Deswita Maharani tentu ikut berbahagia. Terlebih, dirinya memang dekat dengan Steffi Zamora.

Akan tetapi, Deswita Maharani mengaku tidak terlalu berbicara banyak dengan istri Nino Fernandez tersebut mengenai hal bersifat pribadi, termasuk kehamilan.

"Enggak sih, kalau aku enggak, enggak banyak ngobrol hal-hal yang apa ya, yang bersifatnya pribadi ya kalau sama Steffi," kata Deswita Maharani di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (6/10).

Walau demikian, Deswita Maharani masih menjalin komunikasi yang baik dengan Steffi Zamora.

Istri Ferry Maryadi itu juga tidak menampik bahwa dirinya cukup bawel terhadap Steffi Zamora.

"Jadi, lebih ke kayak saling mendoakan begitu, terus, kayak saling ingat, kayak maksudnya, ya namanya emak-emak ya, dia juga tahu kali ya kalau aku tuh, cerewet. Ngingetin kayak apa ya, hal-hal kecil lah, kayak kesehatannya dia, kayak begitu-begitu," ucap Deswita Maharani.

"Terus, tanya due date-nya, begitu. Terus, 'kak, apa yang dirasain?' Begitu. 'Ya, happy', begitu-begitulah," sambungnya.