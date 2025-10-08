Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Steffi Zamora Hamil Anak Pertama, Deswita Maharani: Kayaknya Ngidam Masak

Rabu, 08 Oktober 2025 – 06:26 WIB
Steffi Zamora Hamil Anak Pertama, Deswita Maharani: Kayaknya Ngidam Masak - JPNN.COM
Ferry Maryadi dan Deswita Maharani saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru-baru ini. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Steffi Zamora tengah mengandung calon buah hatinya dengan Nino Fernandez.

Terkait kabar kehamilan perempuan 24 tahun itu, Deswita Maharani tentu ikut berbahagia. Terlebih, dirinya memang dekat dengan Steffi Zamora.

Akan tetapi, Deswita Maharani mengaku tidak terlalu berbicara banyak dengan istri Nino Fernandez tersebut mengenai hal bersifat pribadi, termasuk kehamilan.

Baca Juga:

"Enggak sih, kalau aku enggak, enggak banyak ngobrol hal-hal yang apa ya, yang bersifatnya pribadi ya kalau sama Steffi," kata Deswita Maharani di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (6/10).

Walau demikian, Deswita Maharani masih menjalin komunikasi yang baik dengan Steffi Zamora.

Istri Ferry Maryadi itu juga tidak menampik bahwa dirinya cukup bawel terhadap Steffi Zamora.

Baca Juga:

"Jadi, lebih ke kayak saling mendoakan begitu, terus, kayak saling ingat, kayak maksudnya, ya namanya emak-emak ya, dia juga tahu kali ya kalau aku tuh, cerewet. Ngingetin kayak apa ya, hal-hal kecil lah, kayak kesehatannya dia, kayak begitu-begitu," ucap Deswita Maharani.

"Terus, tanya due date-nya, begitu. Terus, 'kak, apa yang dirasain?' Begitu. 'Ya, happy', begitu-begitulah," sambungnya.

Aktris Deswita Maharani mengungkapkan soal ngidam yang kemungkinan dirasakan Steffi Zamora.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Steffi Zamora  Deswita Maharani  Deswita  Steffi Zamora hamil 
BERITA STEFFI ZAMORA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp