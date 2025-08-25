Close Banner Apps JPNN.com
Steffi Zamora Ungkap Tantangan Syuting Film Pengin Hijrah di Uzbekistan

Senin, 25 Agustus 2025 – 15:41 WIB
Steffi Zamora Ungkap Tantangan Syuting Film Pengin Hijrah di Uzbekistan - JPNN.COM
Konferensi pers film Pengin Hijrah di Menteng, Jakarta Pusat. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris muda Steffi Zamora membintangi film terbarunya yang berjudul Pengin Hijrah.

Steffi Zamora semula merasa khawatir ketika mendapatkan tawaran untuk memerankan judul film tersebut.

Dia khawatir film tersebut memiliki cerita yang terlalu berat dan kental dengan nuansa religi.

Namun, setelah berdiskusi dan membaca skenario, Steffi menyadari film ini memiliki cerita yang ringan, menarik, tetapi tetap bermakna.

"Jadi enggak terlalu yang berat-berat banget, enggak terlalu yang kayak religi banget, justru malah dibawanya fun dan seru banget gitu," kata Steffi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Steffi yakni proses syuting yang dimulai di Uzbekistan.

Padahal, dalam skenario, Steffi menyebut adegan di Uzbekistan seharusnya menjadi bagian terakhir dari cerita.

Situasi tersebut jadi mengharuskan Steffi untuk melakukan loncatan emosi yang sangat signifikan.

Aktris muda Steffi Zamora mengungkapkan tantangan syuting dalam film Pengin Hijrah.

