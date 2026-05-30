Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Stellantis Recall Lebih dari 400 Ribu Jeep

Sabtu, 30 Mei 2026 – 21:51 WIB
Stellantis Recall Lebih dari 400 Ribu Jeep - JPNN.COM
Stellantis recall Jeep. Foto: Stellantis

jpnn.com - Produsen otomotif global, Stellantis, terpaksa melakukan penarikan kembali (recall) kendaraan Jeep dalam jumlah besar di Amerika Serikat.

Kali ini, sebanyak 419.035 unit kendaraan terdampak akibat masalah perangkat lunak, yang berpotensi mengganggu kinerja airbag samping saat terjadi kecelakaan.

Berdasarkan keterangan National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), gangguan tersebut dapat menyebabkan keterlambatan pengembangan airbag samping.

Baca Juga:

Gegara hal itu, kendaraan tidak memenuhi standar keselamatan federal yang berlaku di Amerika Serikat.

Model yang masuk dalam daftar recall mencakup Jeep Grand Cherokee tahun produksi 2022 hingga 2026, serta Jeep Grand Cherokee L model tahun 2023 sampai 2025.

Otoritas keselamatan lalu lintas AS itu menjelaskan perbaikan dilakukan melalui pembaruan perangkat lunak pada modul pengendali sistem penahan penumpang.

Baca Juga:

Pemilik kendaraan dapat melakukan pembaruan di dealer resmi tanpa dikenakan biaya.

Recall kali ini menambah daftar penarikan kendaraan yang dilakukan Stellantis dalam beberapa waktu terakhir.

Produsen otomotif global, Stellantis, terpaksa melakukan penarikan kembali (recall) kendaraan Jeep dalam jumlah besar di Amerika Serikat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Stellantis  Jeep  recall jeep  recall Jeep Grand Cherokee 
BERITA STELLANTIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp