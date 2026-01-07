Stereo Fest Jakarta Siap Jadi Festival Pop Culture Paling Ramai Di Awal 2026

jpnn.com, JAKARTA - Chief Executive Officer di PT. Stereocity Event Production Bobby Hollo, menyatakan Stereo Fest 2026 mengajak publik dan komunitas kreatif untuk bergabung dalam festival pop culture paling menarik di awal 2026.

Mengusung konsep all-in-one yang menghadirkan berbagai pengalaman hiburan dalam dua hari dan satu lokasi.

"Hanya dengan satu tiket, pengunjung dapat menikmati seluruh rangkaian acara, mulai dari kompetisi, pertunjukan, hingga pesta musik malam hari," kata Bobby dikutip, Rabu (7/1).

Festival ini menggabungkan K-Pop performance, RPD (Random Play Dance), Noraebang, kompetisi dance, cosplay dan coswalk, nuansa fantasi dan medieval, serta DJ night party special Valentine dalam satu konsep terpadu.

Bobby Hollo menyebut pendekatan ini sebagai solusi bagi pengunjung yang ingin menikmati beragam hiburan tanpa harus berpindah-pindah event atau membeli banyak tiket.

“Kami ingin orang datang tanpa harus memilih. Enggak perlu beli banyak tiket atau datang ke banyak event. Di Stereo Fest, semuanya sudah termasuk,” ujar Bobby Hollo yang merupakan penyelenggara StereoFest.

Dia juga menjelaskan dalam event ini, bukan hanya kompetisi, kamu bisa juga menyaksikan berbagai penampilan dan bazar produk kreatif.

"Untuk yang penasaran dan tertarik mengikuti kegiatan ini, kamu bisa mendapatkan informasi lebih lengkap mulai dari tiket, jadwal acara, line-up, hingga pendaftaran kompetisi melalui situs www.stereofest.id," ungkap Bobby. Sejumlah pengisi acara pun mengaku antusias menjadi bagian dari festival ini. DJ Yasmin (@dj_yasmin) menyebut Stereo Fest sebagai salah satu event yang paling dinantikan tahun ini.