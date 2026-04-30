Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Sterilisasi PKL Jadi Fokus, Uji Coba CFD Palembang Berlanjut 3 Mei

Kamis, 30 April 2026 – 20:45 WIB
Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang memastikan agenda Car Free Day (CFD) di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga kawasan Jembatan Ampera kembali diuji coba pada 3 Mei 2026.

Berbeda dari sebelumnya, kali ini Pemkot Palembang akan menerapkan pengawasan ekstra ketat, terutama terkait keberadaan pedagang kaki lima (PKL). 

Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan bahwa titik-titik keramaian menjadi prioritas utama guna memastikan kenyamanan warga yang berolahraga. 

Baca Juga:

"Petugas gabungan akan dikerahkan untuk menjaga area-area crowded (ramai) yang dipenuhi PKL (pedagang kaki lima). Kami ingin memastikan kawasan tersebut bebas dari gangguan PKL yang meluber di jalan," tegas Dewa, Kamis (30/4/2026).

Diketahui sebelumnya, Pemkot Palembang menunda peresmian CFD yang seharusnya berlangsung pada 19 April 2026. Penundaan itu dilakukan karena banyak keluhan masyarakat mengenai dampak kemacetan dan kepadatan lalu lintas di sejumlah titik akibat Jembatan Ampera ditutup saat uji coba CFD perdana pada 11 April lalu.

Kata Dewa, selain penertiban PKL, pemkot juga akan menerapkan skema penjagaan dari personel gabungan. Petugas di lapangan pun akan ditambah dengan memperkuat tim dari polrestabes.

Baca Juga:

"Pada uji coba tahap kedua ini kami akan menambah kekuatan (personel). Kami sudah bicara dengan Polrestabes untuk lebih banyak, mengerahkan personel," kata Dewa. 

Sementara untuk jadwal penutupan jalan lanjut Dewa, pemkot akan memangkas waktu. Sebelumnya pengaturan jam berlangsung hingga 09.30 WIB, ke depan penutupan mulai 05.30-08.00 WIB.

Pemkot Palembang akan menguji coba kembali pelaksanaan Car Free Day (CFD). Pedagang kaki lima akan ditertibkan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   CFD  Palembang  Ratu Dewa  wali kota palembang  car free day 
BERITA CFD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp