Stevan Pasaribu Bicara Makna Beri Aku Kesempatan

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Stevan Pasaribu kembali menghadirkan karya terbaru yakni berjudul Beri Aku Kesempatan.

Lagu yang diciptakan oleh Arlan Djoewarsa dan Adrian Martadinata itu menjadi refleksi dari kedewasaan musikalitasnya.

Masih mempertahankan nuansa ballad romantis yang menjadi ciri khasnya, kali ini Stevan Pasaribu menghadirkan warna baru yang lebih matang, lebih tenang, namun tetap penuh perasaan.

Melalui Beri Aku Kesempatan, dia menyampaikan pesan bahwa cinta sejati tidak selalu hadir dengan kata-kata manis, tetapi lewat kehadiran yang tulus.

“Lewat lagu ini, aku ingin mengingatkan bahwa cinta bukan tentang siapa yang datang paling cepat, tapi siapa yang tetap tinggal. Kadang, jawabannya ada di orang yang selalu ada di sekitarmu,” ungkap Stevan Pasaribu.

Menurutnya, potongan lirik 'Beri aku kesempatan, untuk membuktikan, Ku mampu bahagiakan, Kau yang layak diperjuangkan' menggambarkan pergulatan batin seseorang yang ingin menjadi.tempat pulang bagi orang yang dicintai. Tidak memaksa, hanya meminta kesempatan untuk menunjukkan ketulusan.

Melalui aransemen yang hangat, lagu Beri Aku Kesempatan memberi ruang bagi pendengar untuk benar-benar merasakan kedalaman vokal Stevan Pasaribu.

Setiap bagiannya menghadirkan emosi yang jujur, sekaligus menunjukkan kematangan dalam perjalanan musikalnya.