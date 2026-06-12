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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Stimulasi Minat Pengunjung, Aeon Mall BSD City Kembali Buat Undian Berhadiah Mobil

Jumat, 12 Juni 2026 – 20:16 WIB
Stimulasi Minat Pengunjung, Aeon Mall BSD City Kembali Buat Undian Berhadiah Mobil - JPNN.COM
Dalam rangka merayakan hari jadi ke-11, Aeon Mall BSD City meluncurkan program undian berhadiah bertajuk ‘Eternity Privilege Grand Rewards’. Foto: Tim Aeon Mall BSD City

jpnn.com, JAKARTA - Aeon Mall BSD City merayakan hari jadi ke-11, dengan meluncurkan program undian berhadiah bertajuk ‘Eternity Privilege Grand Rewards’.

Program yang berlangsung mulai 12 Juni 2026 - 23 Mei 2027, ini menjadi apresiasi spesial bagi pelanggan setia sekaligus menandai kembalinya program undian berskala besar kedua sejak pandemi.

General Manager Mall Operation Aeon Mall BSD City, Bayu Tunggul Aji menjelaskan program ini hadir didasari pencapaian target sebelumnya yang melampaui ekspektasi.

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Selain sebagai tanda terima kasih, program ini dirancang untuk menstimulasi minat belanja pengunjung.

“Kami mau coba mengangkat minat belanja. Jadi, dengan hadiah atau program seperti ini, harapan kami akan menstimulasi pola belanja pada customer kami," kata Bayu di Tangerang, baru-baru ini.

Melalui acara ini, Bayu menyatakan pihaknya mengajak lebih banyak pengunjung menjadi bagian dari komunitas Eternity Privilege member dan menikmati berbagai keuntungan eksklusif.

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Bayu menjelaskan keanggotaan Eternity Privilege berfungsi sebagai media komunikasi utama.

Anggota yang terdaftar akan menjadi pihak pertama yang menerima informasi mengenai program promosi maupun penawaran spesial lainnya dari pihak mal.

Aeon Mall BSD City merayakan hari jadi yang ke-11, dengan meluncurkan program undian dengan hadiah utama mobil listrik.

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TAGS   AEON Mall BSD City  pengunjung  Undian  mobil 
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