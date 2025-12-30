Stink Breath Menyongsong Babak Baru Lewat Best On 70’s

Selasa, 30 Desember 2025 – 13:13 WIB

jpnn.com, GRESIK - Setelah menandai perjalanan musik lewat single Problema pada 2019, Stink Breath akhirnya memasuki babak baru.

Band punk rock asal Gresik itu menutup 2025 dengan merilis mini album atau EP terbaru bertajuk Best On 70’s, sebuah karya yang merangkum memori, energi, dan akar yang membentuk sejak remaja.

Stink Breath berdiri sejak 2016, awalnya dengan nama Stupid Boy, sebelum pada 2017 memutuskan membangun identitas baru sebagai Stink Breath.

Berasal dari kultur gigs dan semangat DIY khas Gresik, Stink Breath tumbuh dari panggung kecil, pergaulan lokal, dan cerita masa muda yang membekas kuat dalam musik.

Adapun formasi Stink Breath tetap solid dengan tiga personel yakni Ari (vokal/gitar), Jangki (bass/vokal tambahan), dan Ajich (drum).

Stink Breath lewat EP Best On 70’s menyuguhkan empat track: Punk Menengah Atas, Best On 70’s, Gigs Akhir Pekan, serta satu bonus track yang menjadi penutup rangkaian cerita.

Keempat lagu tersebut bukan hanya kumpulan materi baru, tetapi satu paket narasi yang saling terhubung, menggambarkan awal mula para personel mengenal punk, merasa pulang, dan menemukan identitas.

Ada kenakalan khas remaja, ada euforia menemukan band favorit, ada memori kabur dari gigs akhir pekan, hingga momen-momen kecil yang membuat jatuh cinta pada kebisingan dan kebebasan.