Stockbit dan Bibit Catatkan Pertumbuhan yang Solid di Pasar Modal

jpnn.com, JAKARTA - Platform investasi saham Stockbit dan Bibit membuktikan bahwa fondasi bisnis yang kuat dan visi jangka panjang adalah kunci untuk terus relevan di industri yang bergerak cepat.

Stockbit tumbuh sebagai rising star di industri aplikasi investasi saham Indonesia, dengan pertumbuhan transaksi yang pesat.

Total transaksi pada Februari 2026 sebesar Rp107 triliun, naik 600% secara Year-on-Year dari Rp17 triliun dari periode yang sama di tahun 2025.

Pertumbuhan ini mencerminkan akselerasi adopsi serta meningkatnya kepercayaan investor, sekaligus mengukuhkan posisi Stockbit sebagai platform investasi saham nomor satu di Indonesia.

Sementara itu, Bibit mencatatkan performa impresif sepanjang 2025.

Aplikasi ini diunduh lebih dari dua juta kali dalam setahun, dengan sekitar 1,7 juta portofolio investasi aktif sedang direncanakan lewat aplikasi ini.

Bibit juga mencatatkan berbagai pengakuan dan penghargaan industri pada 2025 atas inovasi produk, pertumbuhan pengguna, serta kontribusinya dalam memperluas inklusi keuangan digital di Indonesia.

Capaian ini memperkuat posisi Bibit sebagai salah satu aplikasi investasi paling dipercaya di Tanah Air.