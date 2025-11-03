Stok Aman, Pupuk Kaltim Siap Dukung Petani Hadapi Musim Tanam Oktober-Maret

Senin, 03 November 2025 – 17:13 WIB

jpnn.com, BONTANG - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) menegaskan komitmennya mendukung kesuksesan musim tanam Oktober–Maret melalui kesiapan stok pupuk yang aman dan mencukupi.

Hingga 22 Oktober 2025, Pupuk Kaltim mencatat total stok pupuk yang dimiliki perusahaan mencapai 161.993 ton.

“Pupuk Kaltim berkomitmen penuh mendukung keberhasilan musim tanam Oktober–Maret melalui ketersediaan stok pupuk yang mencukupi bagi petani. Upaya ini merupakan bagian dari kontribusi Pupuk Kaltim dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pasokan pupuk yang andal dan berkelanjutan,” kata Direktur Operasi Pupuk Kaltim F. Purwanto.

Stok yang dimiliki Pupuk Kaltim saat ini terdiri dari 112.035 ton Urea, 35.756 ton NPK dan 14.202 ton NPK Kakao.

Stok pupuk tersebut telah tersedia di gudang-gudang Pupuk Kaltim dan siap disalurkan melalui jaringan distribusi Pupuk Indonesia Holding Company, selaku perusahaan induk untuk mendukung kelancaran musim tanam Oktober-Maret.

Pupuk Kaltim juga terus memperkuat peran strategisnya dalam merealisasikan penyediaan pupuk subsidi sesuai mandat yang diberikan oleh Pupuk Indonesia.

Pada tahun 2025, Pupuk Kaltim mendapatkan penugasan penyediaan produksi pupuk subsidi sebanyak 1.139.021 ton Urea, 370.742 ton NPK dan 147.798 ton NPK Kakao.

Perusahaan berkomitmen memenuhi tanggung jawab tersebut sebagai wujud dukungan kepada Pupuk Indonesia Holding Company dalam menjalankan mandat pemerintah untuk memenuhi alokasi pupuk subsidi sebanyak 9,55 juta ton pada 2025.